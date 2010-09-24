SMS уведомления о новых заказах (joomla 1,5)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки161 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте установлен компонент фриланса, нужно организовать SMS уведомления фрилансеров о поступлении новых заказов.

Joomla
13 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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