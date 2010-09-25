Собрать модули, плагины для SE4.0.4 и установить

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Social Engine 4.0.4 Nulled рус

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УСТАНОВИТЬ ЭТО ВСЕ НА ХОСТИНГ, если каких то модулей или плагинов для Se4.04 нет, то попробовать поставить от версии SE3.18 или 3.0!