Сейчас! Нужно 40 страниц из темплейта и ексель

Исправить ряд моментов на сайте, Joomla.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать простой темплейт на базе приложенного мокапа и страницы http://www.defensivebackacademy.com/june-26th-2010-battle-of-the-blackshirts-chicago-il/
Затем сгенерить 40 страниц из этого шаблона ексель файла, который вышлю по требованию.
Нужно сделать прямо сейчас!!! Плачу любые деньги!!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
1) сайт разработан на очень простую и маленькую CMS http://nanocms.name 2) нужно менять структуру продуктов и контента на сайте всего около 100 единиц из которых около 50 являются внешние ссылки на другие сайты 3) весь остальной контент ...Завершен13 лет назад
Сайт: http://dradver.ru/ Список багов: Новости: при заливки новой новости, она не отображается в боковой панели вверху списка, пока не сделаешь повторную активацию всего списка новостей. (Со слов програмёра, он 10 сентября отправил запрос в битрикс, но больше ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Суть проблемы: сайт на joomla. Сам сайт работает, но при входе в админку выдает белый экран. Так же замечено, что в google chrome сам сайт тоже не открывается, а выходит все тот же белый экран. Пожелания: ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужен человек который может подключить платежную систему telegate.ru к Webassyst Shopscript. Желательно с опытом подобной процедуры. Пишите пожалуйста сразу цену за работу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
У нас есть скрипт обработки хтмл кода. Работает на сервере. Скрипт рабочий но много ошибок. Требуется править или написать новый. Нужно уметь читать чужой код.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые! Нужен скрипт, который должен запускаться по крону и сканировать внутринние ссылки сайта для построения SiteMap. Исходя из ссылок полученных с главной страницы заходить по ним и сканировать страницы второго, третьего и т.д. уровня страниц. Всё это ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать парсер для cms Wordpress (либо как вариант под DLE или Joomla, но лучше WP). Суть такая: есть несколько сайтов где постоянно идут разные акции. Нам нужно будет чтобы парсер автоматически (допустим раз в сутки) ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать скрипт который будет брать информацию с другого скрипта и вставлять ее в базу. Связать интернет-магазин и сайт поставщика. Пишите свои предложения и цены.Закрыт13 лет назад
На сайте установлен компонент фриланса, нужно организовать SMS уведомления фрилансеров о поступлении новых заказов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад