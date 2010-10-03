Требуeтся мyльтияз. сайт с aвтoризацией, вклaдкaми

Это будет мультиязычный сайт на движке. с обязательной авторизацией для всех кто зашел по URL (только по общему паролю). вся информация будет сосредоточена на одной странице. На ней будут вкладки с двойной вложенностью (flash+xml, js, как предложите)

Цену объявляем сразу тут в проекте. Сроки сжатые. Приоритет тем кто давно на веблансе и хорошие отзывы.