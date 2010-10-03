Требуeтся мyльтияз. сайт с aвтoризацией, вклaдкaми

Веб-программированиеЗавершен6 заявок190 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Это будет мультиязычный сайт на движке. с обязательной авторизацией для всех кто зашел по URL (только по общему паролю). вся информация будет сосредоточена на одной странице. На ней будут вкладки с двойной вложенностью (flash+xml, js, как предложите)

Цену объявляем сразу тут в проекте. Сроки сжатые. Приоритет тем кто давно на веблансе и хорошие отзывы.

13 лет назад
FIRMSTYLE
Алексей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$210
3 дня
Отличный исполнитель. И что самое главное всегда на связи. Всегда можно узнать на каком этапе находится разработка. Моя задумка воплощена идеально. Качественно. За более чем разумные деньги.
Очень приятный заказчик. К процессу рабочему претензий нет: четкие материалы, точные ответы. Оплата во время. Только положительные эмоции. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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