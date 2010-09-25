Настройка битрикс

Веб-программированиеЗавершен2 заявки89 просмотров
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Проблема в следующем: после последних обновлений Битрикс, начались проблемы с постоянным сбросом авторизации. Работать совершенно невозможно, так как при сохранении изменений в режиме редактирования сайта, вылазит форма авторизации. В чем беда не знаю и на форуме Битрикса решения никто вразумительного не предлагает, эта проблема не у меня одного. Если кто сможет найти причину и устранить, пишите в ПС, о цене договоримся.

13 лет назад
alexwebinfo
Александр 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
bitrixAPI
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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