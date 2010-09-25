Настройка битрикс

Проблема в следующем: после последних обновлений Битрикс, начались проблемы с постоянным сбросом авторизации. Работать совершенно невозможно, так как при сохранении изменений в режиме редактирования сайта, вылазит форма авторизации. В чем беда не знаю и на форуме Битрикса решения никто вразумительного не предлагает, эта проблема не у меня одного. Если кто сможет найти причину и устранить, пишите в ПС, о цене договоримся.