Нужен небольшой скрипт файлообменника

Здравствуйте, уважаемые Веблансеры.

Хочу заказать у Вас небольшой скрипт файлообменника.

Дело в том, что мне не нужен супер движок, а простой скрипт типа сайта rghost.ru

То есть, чтобы была возможность авторизации где будут загруженные пользователем файлы.

Небольшая админка, где можно будет выставлять размеры файлов и так далее.

И теперь самое главное, чтобы когда пользователь загружал картинку, появлялась сама картинка и другие ссылки. В общем что-то похожее на rghost.ru, только ни какие релизы не нужны. Просто простенький обменник.

Мне кажется настоящим мастерам своего дела будет не сложно разработать такой срипт и стоить я думаю он дорого не будет. Бюджет на данный момент долларов 7, а дальше посмотрим.