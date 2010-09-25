Макрос Excel

Веб-программированиеЗавершен1 заявка144 просмотра
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Здравствуйте. Необходимо написать макрос Excel чтобы он находил строки содержащие слова с суффиксом "-" и выносил в отдельный столбец эти слова с суффиксом строки в которой он был найден. Во вложении на рисунке пример источника и результата его обработки макросом.

13 лет назад
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
VBAandVB
Николай 
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$7
1 день
Отличная оперативная работа. Николай сразу, без уточнений, понял что нужно сделать и реализовал макрос практически за минуты. Стиль выполненной работы четко подчеркивает в Николае специалиста по VB высокого уровня. Рекомендую всем Николая для плодотворного сотрудничества как специалиста высокого уровня.
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