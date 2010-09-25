Цель: Создание централизованной системы управления баннерами (СУБ), которая бы позволяла размещать различные типы баннеров на подключенных к системе сайтах, принимать оплату и анализировать статистику. https://docs.google.com/document/edit?id=1dQpXe-knrkVYpHF9LnhegVm0zcbxMRpIXah1XuxvwzI&hl=ru&authkey=CLDCxasI
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Здравствуйте. Необходимо написать макрос Excel чтобы он находил строки содержащие слова с суффиксом "-" и выносил в отдельный столбец эти слова с суффиксом строки в которой он был найден. Во вложении на рисунке пример источника и результата его обработки макросом.
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