VB, .NET, VBA. Автоматизация MS Office, CorelDraw, AutoCAD, и прикладное ПО
Специализация VBA и VB.
Стаж в этой области 15 лет
Один из лучших специалистов VBA в рунете.
Вы можете заказать мне любой тип автоматизации для Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, и т.д., а также БД на Access), CorelDraw, AutoCAD, InDesign и прикладное ПО под свои нужды, написав по адресу nick_ @ list.ru. Заказ будет выполнен на высоком профессиональном уровне, в кратчайшие сроки и по разумным ценам. Примеры разработок смотрите в портфолио.
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Портфолио
- Парсер autoscout24.eu в Word326 просмотров
- Печать меню блюд для ресторана346 просмотров
- Автосохранение вложений (attachment) Outlook389 просмотров
- Развертка шара (CorelDraw)824 просмотра
- БД мониторинга СМИ392 просмотра
- База для учета в интернет магазине397 просмотров
- Заполнение сертификатов (CorelDraw)388 просмотров
- Объединение табелей раб. времени и объемов (Excel)353 просмотра
- Автозаполнение ТКП (Word)656 просмотров
- Автомат. табеля и объема выполненных работ в Excel447 просмотров
- Формирование коммерческого предложения (КП)322 просмотра
- Утилита для тахеометра Leica - импорт в Credo460 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок.
$7
10 баллов
15 лет назад
Отличная оперативная работа. Николай сразу, без уточнений, понял что нужно сделать и реализовал макрос практически за минуты. Стиль выполненной работы четко подчеркивает в Николае специалиста по VB высокого уровня. Рекомендую всем Николая для плодотворного сотрудничества как специалиста высокого уровня.
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ, своевременная оплата, приятное, вежливое общение - рекомендую
$10
10 баллов
15 лет назад
Работа была сделана моментально.
$30
10 баллов
15 лет назад
Профессионал с большой буквы. Невероятно быстро, без проблем. На весь проект около часа вместе с поездкой моего курьера к автомату для оплаты. Просто великолепно.
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ, своевременная оплата, приятное, вежливое общение - идеальный заказчик.
$100
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена.
Базы данных
5 отзывов
от $100
нет рейтинга
Прикладное ПО
2 отзыва
от $50
нет рейтинга