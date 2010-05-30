VB, .NET, VBA. Автоматизация MS Office, CorelDraw, AutoCAD, и прикладное ПО

Специализация VBA и VB.

Стаж в этой области 15 лет

Один из лучших специалистов VBA в рунете.

Вы можете заказать мне любой тип автоматизации для Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, и т.д., а также БД на Access), CorelDraw, AutoCAD, InDesign и прикладное ПО под свои нужды, написав по адресу nick_ @ list.ru. Заказ будет выполнен на высоком профессиональном уровне, в кратчайшие сроки и по разумным ценам. Примеры разработок смотрите в портфолио.