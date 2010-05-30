VBAandVB

Николай VBAandVB

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
VB, .NET, VBA. Автоматизация MS Office, CorelDraw, AutoCAD, и прикладное ПО

Специализация VBA и VB.

Стаж в этой области 15 лет

Один из лучших специалистов VBA в рунете.

Вы можете заказать мне любой тип автоматизации для Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, и т.д., а также БД на Access), CorelDraw, AutoCAD, InDesign и прикладное ПО под свои нужды, написав по адресу nick_ @ list.ru. Заказ будет выполнен на высоком профессиональном уровне, в кратчайшие сроки и по разумным ценам. Примеры разработок смотрите в портфолио.

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Макрос Excel вставки строк.
Работа выполнена качественно и в срок.
Положительно
Ответный отзыв
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Макрос Excel
Отличная оперативная работа. Николай сразу, без уточнений, понял что нужно сделать и реализовал макрос практически за минуты. Стиль выполненной работы четко подчеркивает в Николае специалиста по VB высокого уровня. Рекомендую всем Николая для плодотворного сотрудничества как специалиста высокого уровня.
Грамотное ТЗ, своевременная оплата, приятное, вежливое общение - рекомендую
Ответный отзыв
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Список вида A B C D перевести AB AC AD BA BC BD
Работа была сделана моментально.
Положительно
Ответный отзыв
orik
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Написать парсер или макрос для форматирования БД
Профессионал с большой буквы. Невероятно быстро, без проблем. На весь проект около часа вместе с поездкой моего курьера к автомату для оплаты. Просто великолепно.
Грамотное ТЗ, своевременная оплата, приятное, вежливое общение - идеальный заказчик.
Ответный отзыв
blan55
69 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Макросы в Ексель.
Работа выполнена.
Положительно
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Базы данных
5 отзывов
от $100
нет рейтинга
Прикладное ПО
2 отзыва
от $50
нет рейтинга