Создание макроса выпадающего списка в Excel

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Необходимо быстро создать excel файл, в котором будет возможность в ячейке сделать выпадающий список с возможностью выбора НЕСКОЛЬКИХ значений. Скорее всего макрос нужно написать.

14 лет назад
rublevskyy
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
VBAandVB
Николай 
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
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