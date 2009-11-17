Коммунальные услуги

Наше ведомство собирает экономическую информацию по коммунальным услугам.

Для этого мы раздали нашим подведомственным организациям Excel файл (см. приложен.).

Ежемесячно они заполняют два очередных листа в этом файле передают нам.

Затем мы делаем СВОД.xls, это тот же файл, в котором каждая ячейка суммирутся из значений тех файлов, что нам передали наши подразделения.

Требуется оформить это в виде БД с возможностью экспорт/импорта данных.

Предпочтительно Access .mdb, но возможно есть и лучшие варианты.