Коммунальные услуги

Необходимо переделать методичку по базам данных, написанную для Delphi, для Turbo C++ Explorer(C++ builder) Связаться можно по ICQ: 350069138
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наше ведомство собирает экономическую информацию по коммунальным услугам.
Для этого мы раздали нашим подведомственным организациям Excel файл (см. приложен.).
Ежемесячно они заполняют два очередных листа в этом файле передают нам.
Затем мы делаем СВОД.xls, это тот же файл, в котором каждая ячейка суммирутся из значений тех файлов, что нам передали наши подразделения.
Требуется оформить это в виде БД с возможностью экспорт/импорта данных.
Предпочтительно Access .mdb, но возможно есть и лучшие варианты.
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