Администрир, прогр. Firebird под FreeBSD, XML

$500
Базы данныхЗакрыт2 заявки235 просмотров
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Временная работа на 1-3месяца.

Крайне желателен исполнитель в Одессе.

Нужно проинсталировать и настроить Firebird под FreeBSD.

Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро.

Первоначальная структура таблиц элементарная, в процессе она усложнится, но незначительно.

Нужно программировать XML-запросы на добавление в БД и выборки, результаты на которые нужно также формировать в XML.

Структура XML файлов будет часто меняться, нужно будет быстро все переделывать.

Оплата - 300$ в месяц.

Повторюсь - крайне желателен испонитель в Одессе, так как ничто не заменит живого общения.

Но если Вы дисциплинированы и умеете работать быстро - можно работать и дистанционно.

Работать надо быстро.

Вечером я сбрасываю задание а утром мне нужен работающий вариант.

Первоначальный вариант таблиц и запросов могу уже сбросить.

FreeBSD
14 лет назад
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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