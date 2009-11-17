Перенос и доработка данных между 2-мя mysql базами

Исходный данные:

1) Имеется база 14к фильмов линками и описанием спарсеная с pornhub.com

она отображается на сайте тьба в виде embed video

2) Имеется TUBE скрипт adultvideoscript.com . В нем тоже имеется возможность заливать embed video . Все они хранятся в мускуле но с другой абсолютно структурой.

Требуется перегнать всю базу и довести до рабочего состояния всю выдачу в тьюбе.

Только опытные люди если можно