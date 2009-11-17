Перенос и доработка данных между 2-мя mysql базами

$20
Базы данныхЗакрыт8 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исходный данные:

1) Имеется база 14к фильмов линками и описанием спарсеная с pornhub.com

она отображается на сайте тьба в виде embed video

2) Имеется TUBE скрипт adultvideoscript.com . В нем тоже имеется возможность заливать embed video . Все они хранятся в мускуле но с другой абсолютно структурой.

Требуется перегнать всю базу и довести до рабочего состояния всю выдачу в тьюбе.

Только опытные люди если можно

MySQL
14 лет назад
pojarnik
Рус Дима 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Експорт из omni

    $50

    Есть программа, на омни, оттуда надо сделать екпорт в стандартный SQL, главное чтобы сохранились связи пожалуйста обращайтесь те, кто умеет рабоать с omni

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Локальная база данных для агентства недвижимости

    $1000

    1. Создавать и вести новые объекта/субъекты 2.создавать и вести базу агентов 3.Осуществлять поиск вариантов а так же составлять цепочки вариантов 4.Составлять договора пользуясь данными из базы 5.Показывать объект на карте. 6.Самостоятельно изменять и вносить новые ...

    Базы данных22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • БД

    $150

    Необходимо разработать программу - система управления заказами. Фактически это БД с несложным поиском, возможностью редактирования записей и поддержкой несколький пользователей. В последующем будет необходима её доработка (отдельная оплата) и программирование прочих подобных БД. Только Минск. Оплата по факту ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка базы данных клиентов на FileMaker 10

    $500

    Небольшой компании, занимающейся сервисным обслуживанием, требуется разработка базы данных для учёта клиентов, отчётов, хранения документации и сервисных файлов. База должна быть написана только на FileMaker 10. Другие варианты не рассматриваются, зато рассматривается вопрос повышения оплаты ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Visual Studio C++. работа с Оракл

    Нужен проект для работы с БД Oracle. будет выполняться выгрузка данных в таблицу эксель, редактирование и загрузка обратно. Срочно!!!

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработать DBF в Access 97-2003

    Имеется 2 dbf-файла: в одном список с названиями, сокращениями и кодами; в другом - расшифровка сокращений. Требуется по коду в первом файле сформировать запросом таблицу под Access-ом, содержащую информацию из обеих файлов указанной структуры. По ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка ИМ

    В ИМ www.freyashop.ru необходимо доработать несколько баз данных (добавить ряд полей). Сделать выгрузку баз в exel по запросу администратора (за период, по статусам, полностью). Полный список задач - в аттаче.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад