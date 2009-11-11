Разработка базы данных клиентов на FileMaker 10

Небольшой компании, занимающейся сервисным обслуживанием, требуется разработка базы данных для учёта клиентов, отчётов, хранения документации и сервисных файлов.

База должна быть написана только на FileMaker 10. Другие варианты не рассматриваются, зато рассматривается вопрос повышения оплаты при разумном обосновании. Срок исполнения - до 2 недель.

Пожалуйста, не стоит откликаться людям не знакомым с Filemaker. " Пробовать" нет возможности. Нужен результат.