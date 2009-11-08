Требуется программирование доп. функционала 1С 8.1

Коллеги, Есть mdb файл (видимо accessXP/2003). Содержит около 90 форм. Все данные хранились на сервере (MSSQL). Судя по коду, хранилок в базе небыло, т.е. на сервере только данные, а вся логика в mdb (вероятность 99,9%, но не ...