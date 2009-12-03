Доработка ИМ

Ольга и Наталья - замечательные заказчицы и просто хорошие люди. Предоставили грамотно составленое техническое задание, постоянно были на связи, всегда при необходимости была возможность оперативно связаться. При возникновении вопросов всегда отвечали по сути и чётко. Общение происходило непринужденно, разговоры по работе разбавлялись шутками и анекдотами. Мне было приятно с ними работать, и выполнить не только работы по заданию, но и мелкие вещи не предусмотренные в ТЗ. В общем, всё супер! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.