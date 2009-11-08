Реализовать систему поиска на PHP

Нужен проект для работы с БД Oracle. будет выполняться выгрузка данных в таблицу эксель, редактирование и загрузка обратно. Срочно!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть web приложение на php + EXT JS.
Необходимо сделать поиск по всей системе.
Реализация на PHP.
Подробности при переписке.
skype mbarussia
200drive(at)gmail.com
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