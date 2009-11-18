Обработать DBF в Access 97-2003

Базы данныхЗавершен14 заявок385 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется 2 dbf-файла: в одном список с названиями, сокращениями и кодами; в другом - расшифровка сокращений. Требуется по коду в первом файле сформировать запросом таблицу под Access-ом, содержащую информацию из обеих файлов указанной структуры. По коду в первом файле определяется тип записи и, соответственно, все поля в выходной таблице. Изначально оба dbf-файла импортируются в Access. Обратите внимание, требуется реализация через запрос(ы). Файлы, описания полей и выходную структуру вышлю непосредственному исполнителю. В ICQ прошу не писать, оставляйте предложения тут или в ЛП.

14 лет назад
alexey_k_v
Алексей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
GeminiPro
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
Выполненной работой доволен. Все вовремя и как надо. Рекомендую
Заказчик всегда на связи, платит исправно! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Доработка ИМ

    В ИМ www.freyashop.ru необходимо доработать несколько баз данных (добавить ряд полей). Сделать выгрузку баз в exel по запросу администратора (за период, по статусам, полностью). Полный список задач - в аттаче.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Восстановление структуры базы по mdb

    Коллеги, Есть mdb файл (видимо accessXP/2003). Содержит около 90 форм. Все данные хранились на сервере (MSSQL). Судя по коду, хранилок в базе небыло, т.е. на сервере только данные, а вся логика в mdb (вероятность 99,9%, но не ...

    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка базы данных

    Здравствуйте! Необходимо разработать базу данных предложений для компании, которая занимается недвижимостью. Стандартные разделы, 5 видов фильтров. Информация должна вноситься вручную. Необходимо предусмотреть 2 вида доступа: административный с правом выгрузки информации и обычный с правом просмотра информации. !! ...

    Базы данных13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помогите исправить ошибку

    Помогите исправить ошибку Notice: Ошибка SQL запроса Запрос: INSERT INTO `users` SET `login` = 'dolmatov', `password` = 'fd17462b5877d66ad96eb4e2c7744b55', `email` = '[email protected]', `name` = 'TVload', `type` = '1', `wmid` = '282166409213', `wmz` = 'Z661338411902', `referrer` = '', ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • База данных для агентства недвижимости

    Крос-платформенная база данных с использованием Qt для агентства недвижимости с возможностью синхронизации с базой данных на веб сервере и ftp клиентом для выгрузки файлов на сервер, опыт исполнителя в работе с картами google maps! Прошу писать ...

    Базы данных11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощь по БД sql

    Нужно восстановить, работу сайта, сломаного кривыми руками, работы на 1 минуту специалисту.

    Базы данных2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад