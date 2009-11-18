Обработать DBF в Access 97-2003

Имеется 2 dbf-файла: в одном список с названиями, сокращениями и кодами; в другом - расшифровка сокращений. Требуется по коду в первом файле сформировать запросом таблицу под Access-ом, содержащую информацию из обеих файлов указанной структуры. По коду в первом файле определяется тип записи и, соответственно, все поля в выходной таблице. Изначально оба dbf-файла импортируются в Access. Обратите внимание, требуется реализация через запрос(ы). Файлы, описания полей и выходную структуру вышлю непосредственному исполнителю. В ICQ прошу не писать, оставляйте предложения тут или в ЛП.