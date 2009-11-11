Локальная база данных для агентства недвижимости

Необходимо разработать программу - система управления заказами. Фактически это БД с несложным поиском, возможностью редактирования записей и поддержкой несколький пользователей. В последующем будет необходима её доработка (отдельная оплата) и программирование прочих подобных БД. Только Минск. Оплата по факту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создавать и вести новые объекта/субъекты
2.создавать и вести базу агентов
3.Осуществлять поиск вариантов а так же составлять цепочки вариантов
4.Составлять договора пользуясь данными из базы
5.Показывать объект на карте.
6.Самостоятельно изменять и вносить новые карты договора и т.д.
Сравнить, визуально и по принципу работы, можно с программой "агенство недвижимости"
- Похожие заказы
- $150Базы данных1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Небольшой компании, занимающейся сервисным обслуживанием, требуется разработка базы данных для учёта клиентов, отчётов, хранения документации и сервисных файлов. База должна быть написана только на FileMaker 10. Другие варианты не рассматриваются, зато рассматривается вопрос повышения оплаты ...Базы данныхнет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется добавить несколько функций в 1С все подробности обсуждаются в ICQ 577823876Базы данных11 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть web приложение на php + EXT JS. Необходимо сделать поиск по всей системе. Реализация на PHP. Подробности при переписке. skype mbarussia 200drive(at)gmail.comБазы данных4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен проект для работы с БД Oracle. будет выполняться выгрузка данных в таблицу эксель, редактирование и загрузка обратно. Срочно!!!Закрыт14 лет назад
Имеется 2 dbf-файла: в одном список с названиями, сокращениями и кодами; в другом - расшифровка сокращений. Требуется по коду в первом файле сформировать запросом таблицу под Access-ом, содержащую информацию из обеих файлов указанной структуры. По ...Завершен14 лет назад
Есть таблица в базе данным MySQL, в которой есть дубликаты одного поля. Нужна команда/команды MySQL для удаления строк, содержащих дубликаты этого поля. Все.Базы данных9 заявокЗакрыт14 лет назад
В ИМ www.freyashop.ru необходимо доработать несколько баз данных (добавить ряд полей). Сделать выгрузку баз в exel по запросу администратора (за период, по статусам, полностью). Полный список задач - в аттаче.Завершен14 лет назад
Коллеги, Есть mdb файл (видимо accessXP/2003). Содержит около 90 форм. Все данные хранились на сервере (MSSQL). Судя по коду, хранилок в базе небыло, т.е. на сервере только данные, а вся логика в mdb (вероятность 99,9%, но не ...Базы данных9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Для переводческого бюро необходима база данных заказов. Пишите стоимость в проект. ТЗ обсуждается в личкеЗавершен14 лет назад