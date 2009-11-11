БД

$150
Базы данныхЗакрыт1 заявка289 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать программу - система управления заказами.

Фактически это БД с несложным поиском, возможностью редактирования записей и поддержкой несколький пользователей.

В последующем будет необходима её доработка (отдельная оплата) и программирование прочих подобных БД.

Только Минск.

Оплата по факту сдачи проекта.

Предоплаты не будет т.к., к сожалению, один из исполнителей взялся и пропал.

В личку можете не писать - не отвечу.

Контактный телефон:

+375447223194

Встреча лично обязательно.

В приложенном файле дизайн окон. Думаю примерную структуру и объём работ можно оценить.

14 лет назад
Kio-design
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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