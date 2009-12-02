Нужно срочно исправить отчеты для SSRS

Есть набор отчетов (около 10) сделанных для SQL Server Reporting Services.

В основе отчетов лежат явно не оптимизированные хранимые процедуры.

Со временем количество данных увеличилось значительно, и отчеты по началу генерировались медленно, а сейчас перестали работать совсем.

Нужно исправить отчеты и хранимые процедуры так, чтобы все работало достаточно быстро.

БД с данными также предоставлю.

Опыт работы c SSRS 2005 обязателен.