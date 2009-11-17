Помогите восстановить таблицы MySQL

Исходный данные: 1) Имеется база 14к фильмов линками и описанием спарсеная с pornhub.com она отображается на сайте тьба в виде embed video 2) Имеется TUBE скрипт adultvideoscript.com . В нем тоже имеется возможность заливать embed video . Все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть файлы таблиц БД ( MYD и MYI - frm пустой).
+ возможно нарушена кодировка
Структура таблиц известна.
ПОМОГИТЕ восстановить хоть что-то.
Пример одной таблицы во вложении.
- Похожие заказы
- $20Базы данных8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть программа, на омни, оттуда надо сделать екпорт в стандартный SQL, главное чтобы сохранились связи пожалуйста обращайтесь те, кто умеет рабоать с omniЗавершен14 лет назад
- $1000
1. Создавать и вести новые объекта/субъекты 2.создавать и вести базу агентов 3.Осуществлять поиск вариантов а так же составлять цепочки вариантов 4.Составлять договора пользуясь данными из базы 5.Показывать объект на карте. 6.Самостоятельно изменять и вносить новые ...Базы данных22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо разработать программу - система управления заказами. Фактически это БД с несложным поиском, возможностью редактирования записей и поддержкой несколький пользователей. В последующем будет необходима её доработка (отдельная оплата) и программирование прочих подобных БД. Только Минск. Оплата по факту ...Базы данных1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Небольшой компании, занимающейся сервисным обслуживанием, требуется разработка базы данных для учёта клиентов, отчётов, хранения документации и сервисных файлов. База должна быть написана только на FileMaker 10. Другие варианты не рассматриваются, зато рассматривается вопрос повышения оплаты ...Базы данныхнет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется добавить несколько функций в 1С все подробности обсуждаются в ICQ 577823876Базы данных11 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть web приложение на php + EXT JS. Необходимо сделать поиск по всей системе. Реализация на PHP. Подробности при переписке. skype mbarussia 200drive(at)gmail.comБазы данных4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен проект для работы с БД Oracle. будет выполняться выгрузка данных в таблицу эксель, редактирование и загрузка обратно. Срочно!!!Закрыт14 лет назад
Имеется 2 dbf-файла: в одном список с названиями, сокращениями и кодами; в другом - расшифровка сокращений. Требуется по коду в первом файле сформировать запросом таблицу под Access-ом, содержащую информацию из обеих файлов указанной структуры. По ...Завершен14 лет назад
Есть таблица в базе данным MySQL, в которой есть дубликаты одного поля. Нужна команда/команды MySQL для удаления строк, содержащих дубликаты этого поля. Все.Базы данных9 заявокЗакрыт14 лет назад