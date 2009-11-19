Небольшая БД на OpenOffice.org, формат obd

Есть набор отчетов (около 10) сделанных для SQL Server Reporting Services. В основе отчетов лежат явно не оптимизированные хранимые процедуры. Со временем количество данных увеличилось значительно, и отчеты по началу генерировались медленно, а сейчас перестали ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
База данных на OpenOffice.org, формат obd
Ввод данных: фамилия, номер телефона, оператор связи, тариф на СМС.
Внешние данные.
Программа регистрации по СМС ведет лог файл. Лог файл содержащий информацию дата, время события, среди событий информация о принятых СМС и совершенных действиях, в которой есть номер телефона с которого отправили СМС. Кусок лог файла:
19.11.2009 10:03:40 Вычищен мусор
19.11.2009 10:03:40 Записано в COM-порт
19.11.2009 10:03:41 AT+CMGR=62
+CMGR: "REC READ","+79099822430","2009/11/19,9:11:1"
PASSWORD-RESPONSE SYSTEM: NO PASSWORD FOUND
OK
19.11.2009 10:03:41 Вычищен мусор
19.11.2009 10:03:41 Записано в COM-порт
19.11.2009 10:03:41 AT+CMGR=65
+CMGR: "REC READ","+79099822430","2009/11/17,12:46:8"
PASSWORD-RESPONSE SYSTEM ANSWER: 6263818
OK
19.11.2009 10:03:41 Вычищен мусор
19.11.2009 10:03:41 Записано в COM-порт
19.11.2009 10:03:41 AT+CMGR=64
+CMGR: "REC READ","+79099822430","2009/11/17,10:51:38"
PASSWORD-RESPONSE SYSTEM: PASSWORD IS WRONG
OK
19.11.2009 10:03:41 Вычищен мусор
19.11.2009 10:03:41 Записано в COM-порт
19.11.2009 10:03:41 AT+CMGR=63
+CMGR: "REC READ","+79099822430","2009/11/17,10:49:6"
PASSWORD-RESPONSE SYSTEM: NO PASSWORD FOUND
Задача.
Из внешнего лог файла (txt) выбирать и за определенный период все телефоны встречающиеся в лог файле, сравнить их с телефонами БД и добавлять к данным БД. Строить отчет о количестве встреченных записей на каждый телефонный номер БД.
Отчет1.
Формат отчета: фамилия, номер телефона, количество СМС
Отчет 2.
Формат отчета: фамилия, оператор, номер телефона, время звонка, дата дата звонка и так по каждому звонку за период.
Отчет3.
Формат отчета: фамилия, оператор, номер телефона, стоимость СМС (количество встреченных в лог файле умноженная на тариф СМС), период.
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