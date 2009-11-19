Небольшая БД на OpenOffice.org, формат obd

База данных на OpenOffice.org, формат obd

Ввод данных: фамилия, номер телефона, оператор связи, тариф на СМС.

Внешние данные.

Программа регистрации по СМС ведет лог файл. Лог файл содержащий информацию дата, время события, среди событий информация о принятых СМС и совершенных действиях, в которой есть номер телефона с которого отправили СМС. Кусок лог файла:

19.11.2009 10:03:40 Вычищен мусор

19.11.2009 10:03:40 Записано в COM-порт

19.11.2009 10:03:41 AT+CMGR=62

+CMGR: "REC READ","+79099822430","2009/11/19,9:11:1"

PASSWORD-RESPONSE SYSTEM: NO PASSWORD FOUND

OK

19.11.2009 10:03:41 Вычищен мусор

19.11.2009 10:03:41 Записано в COM-порт

19.11.2009 10:03:41 AT+CMGR=65

+CMGR: "REC READ","+79099822430","2009/11/17,12:46:8"

PASSWORD-RESPONSE SYSTEM ANSWER: 6263818

OK

19.11.2009 10:03:41 Вычищен мусор

19.11.2009 10:03:41 Записано в COM-порт

19.11.2009 10:03:41 AT+CMGR=64

+CMGR: "REC READ","+79099822430","2009/11/17,10:51:38"

PASSWORD-RESPONSE SYSTEM: PASSWORD IS WRONG

OK

19.11.2009 10:03:41 Вычищен мусор

19.11.2009 10:03:41 Записано в COM-порт

19.11.2009 10:03:41 AT+CMGR=63

+CMGR: "REC READ","+79099822430","2009/11/17,10:49:6"

PASSWORD-RESPONSE SYSTEM: NO PASSWORD FOUND

Задача.

Из внешнего лог файла (txt) выбирать и за определенный период все телефоны встречающиеся в лог файле, сравнить их с телефонами БД и добавлять к данным БД. Строить отчет о количестве встреченных записей на каждый телефонный номер БД.

Отчет1.

Формат отчета: фамилия, номер телефона, количество СМС

Отчет 2.

Формат отчета: фамилия, оператор, номер телефона, время звонка, дата дата звонка и так по каждому звонку за период.

Отчет3.

Формат отчета: фамилия, оператор, номер телефона, стоимость СМС (количество встреченных в лог файле умноженная на тариф СМС), период.