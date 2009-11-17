Исправление и перестройка учетной программы

Временная работа на 1-3месяца. Крайне желателен исполнитель в Одессе. Нужно проинсталировать и настроить Firebird под FreeBSD. Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро. Первоначальная структура таблиц элементарная, в процессе она усложнится, но незначительно. Нужно программировать XML-запросы ...