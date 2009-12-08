Поправить БД в магазине

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Необходимо поправить БД в магазине.

Суть задачи - в БД часть названий товаров на ENG надо заменить их на RUS.

Таблица соответствия названий есть в Excel.

14 лет назад
vdovcenko
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
fishlover
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
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1 день
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