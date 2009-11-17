Разработка базы данных заказов

Необходимо поправить БД в магазине. Суть задачи - в БД часть названий товаров на ENG надо заменить их на RUS. Таблица соответствия названий есть в Excel.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать базу данных заказов
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