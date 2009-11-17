Починить mysql wordpress

$15
Базы данныхЗакрыт4 заявки204 просмотра
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Есть база которая создает бесконечный цикл при котором неправильная работа дает сверх-нагрузку на mysql. В результате чего mysql виснет и приходится останавливать работу из трея. По всей видимости в базе есть неправильные таблицы возможно это связано с тем, что сайт использующий данную базу несколько раз перезжал с одного хостинга на другой, возможно в какой либо из таблиц указаны старые пути. Вообщем необходимо посмотреть и поправить таблички. Обновление базы не помогло.

WordPressMySQL
14 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ProWebDevSeo
Евгений 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
39 отзывов(-3)
14 лет назад
$15
1 день
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