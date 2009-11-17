Починить mysql wordpress

Есть база которая создает бесконечный цикл при котором неправильная работа дает сверх-нагрузку на mysql. В результате чего mysql виснет и приходится останавливать работу из трея. По всей видимости в базе есть неправильные таблицы возможно это связано с тем, что сайт использующий данную базу несколько раз перезжал с одного хостинга на другой, возможно в какой либо из таблиц указаны старые пути. Вообщем необходимо посмотреть и поправить таблички. Обновление базы не помогло.