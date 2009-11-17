Оптимизировать запросы в БД

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Есть несколько запросов к БД больших и к большой БД

необходимо оптимизировать их индексами\запросами.

Сами запросы - в приложении к задаче.

БД предоставляется (это тестовая - большая будет предоставлена поздже): www.taxi-office.com/base

Пробелма - при большом количестве данных - большое вермя обновление и нагрузка сервера мускула.

Интересует Ваша оценка, насколько нам поможет оптимизация в данных запросах вообще :)

Мускул: MySql 4.0.18 сейчас используется

Планируется MySql 5.1

14 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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