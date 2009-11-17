База данных по подбору дисков и шин

Очень нужна помощь программиста в Microsoft Access, нужно сделать базу данных для благотворительной организации. База учета доноров, пожертвований и пр. Есть полуготовая работа, с проблемами, подробное ТЗ Очень срочно. Нужно обязательно закончить до 20.12 максимум Оплата по факту, наличными ...
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Готов приобрести существующую базу по подбору дисков и шин - желательно точно такую же, как здесь: http://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyauto.aspx. Важно, чтобы это была база с последними новинками автомобильного мира и с возможностью ее пополнения. Рассматривается возможность создания базы с 0, т.к. размещена будет на автомобильном портале, который находится на стадии сбора технической информации - пока что рассматриваются любые варианты без конкретных границ и рамок.
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