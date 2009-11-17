База данных по подбору дисков и шин

Готов приобрести существующую базу по подбору дисков и шин - желательно точно такую же, как здесь: http://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyauto.aspx. Важно, чтобы это была база с последними новинками автомобильного мира и с возможностью ее пополнения. Рассматривается возможность создания базы с 0, т.к. размещена будет на автомобильном портале, который находится на стадии сбора технической информации - пока что рассматриваются любые варианты без конкретных границ и рамок.