Создание базы данных в Access

Наше ведомство собирает экономическую информацию по коммунальным услугам. Для этого мы раздали нашим подведомственным организациям Excel файл (см. приложен.). Ежемесячно они заполняют два очередных листа в этом файле передают нам. Затем мы делаем СВОД.xls, это тот же ...