rublevskyy

Creative-Media Антон, rublevskyy

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание иллюстрации

    Нам нужно нарисовать иллюстрацию по сценарию,она будет использоваться для конструкции с вырезом под лицо (для смешной фотографии людей). Сценарий не сложный - стоит парень с девушкой, на фоне здание и зад машины. Более детально уже ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип в векторе из готового растров.

    В приложении находится растровый логотип, необходимо нарисовать точно такой же только в векторе, в AI, для дальнейшего его использования в больших размерах. Как можно скорее, оплата по Вебмани

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание базы данных в Access

    Очень быстро нужно создать достаточно простую базу данных автосалонов в Access. Есть таблицы: Автосалоны, Города, Производители авто. Необходимо создать форму для того, чтобы при добавлении нового автосалона можно было к нему привязывать несколько производителей автомобилей.

    Создание базы данных
    Базы данных19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вещание с веб-камеры на сайт

    Нужно написать ПО для осуществления вещания с веб-камеры на сайт. Идея такова: - Человек скачивает программу, устанавливает ее к себе на компьютер (с подключенной Web-камерой) - Программа максимально простая - выбор количества кадров, пару настроек изображения и названия ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработка фотографий автомобилей

    Для разовой работы требуется человек для обработки фотографий автомобилей. А именно - создание их на белом фоне с тенью. Ориентировочное количество фотографий которое необходимо сделать - 600-800. Возможно разделение на 2-3х человек. Нужна оперативность, качество ...

    Обработка фотографий59 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется ВЕБдизайнер для выполнения разовых работ

    $500

    Ищем квалифицированного веб-дизайнера для постоянного сотрудничества. Схема работы: мы предоставляем доступ к "сырым" шаблонам готового проекта и хотим получить сайт с красивым и удобным дизайном готовый для использования. Требования к кандидату: опыт работы, наличие художественного вкуса, умение ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP программист

    $450

    Нужен программист для создания каталога товаров на php+mysql с возможностью администрирования, дизайна с использованием шаблонов, путей mod_rewrite, подбора по характеристикам и возможностью сравнения. Требование: - чистый, проф. оптимизированный код - ОПЕРАТИВНОСТЬ Пишите [email protected] (050) или (044) 469-28-21

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
VBAandVB
Николай 
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Создание макроса выпадающего списка в Excel
Своевременная оплата, приятное, вежливое общение - идеальный заказчик.
Отличный специалист! сделал все очень быстро и помог разобраться. вежливый. спасибо
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