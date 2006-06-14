rublevskyy

Кто имеет опыт написания приложений под iPhone? Нужно небольшое приложение с одной функцией, связанной с осуществлением звонков.
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт14 лет назад
Нам нужно нарисовать иллюстрацию по сценарию,она будет использоваться для конструкции с вырезом под лицо (для смешной фотографии людей). Сценарий не сложный - стоит парень с девушкой, на фоне здание и зад машины. Более детально уже ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт14 лет назад
В приложении находится растровый логотип, необходимо нарисовать точно такой же только в векторе, в AI, для дальнейшего его использования в больших размерах. Как можно скорее, оплата по ВебманиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо придумать и нарисовать макет футболки для автомобильного портала. Кто возьмется?Дизайн продукции36 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо быстро создать excel файл, в котором будет возможность в ячейке сделать выпадающий список с возможностью выбора НЕСКОЛЬКИХ значений. Скорее всего макрос нужно написать.Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
Очень быстро нужно создать достаточно простую базу данных автосалонов в Access. Есть таблицы: Автосалоны, Города, Производители авто. Необходимо создать форму для того, чтобы при добавлении нового автосалона можно было к нему привязывать несколько производителей автомобилей.Базы данных19 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать ПО для осуществления вещания с веб-камеры на сайт. Идея такова: - Человек скачивает программу, устанавливает ее к себе на компьютер (с подключенной Web-камерой) - Программа максимально простая - выбор количества кадров, пару настроек изображения и названия ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для разовой работы требуется человек для обработки фотографий автомобилей. А именно - создание их на белом фоне с тенью. Ориентировочное количество фотографий которое необходимо сделать - 600-800. Возможно разделение на 2-3х человек. Нужна оперативность, качество ...Обработка фотографий59 заявокЗакрыт16 лет назад
- $700
Необходимо создать качественный видео обменник на PHP. ТЗ в приложении. Только опытным программистам.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Ищем квалифицированного веб-дизайнера для постоянного сотрудничества. Схема работы: мы предоставляем доступ к "сырым" шаблонам готового проекта и хотим получить сайт с красивым и удобным дизайном готовый для использования. Требования к кандидату: опыт работы, наличие художественного вкуса, умение ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $450
Нужен программист для создания каталога товаров на php+mysql с возможностью администрирования, дизайна с использованием шаблонов, путей mod_rewrite, подбора по характеристикам и возможностью сравнения. Требование: - чистый, проф. оптимизированный код - ОПЕРАТИВНОСТЬ Пишите [email protected] (050) или (044) 469-28-21Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад