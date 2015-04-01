Макрос Excel вставки строк.

Веб-программированиеЗавершен6 заявок246 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Необходимо сделать макрос Excel вставки строк из одного листа Excel в другой. Алгоритм изображен на рисунке во вложении.

13 лет назад
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
VBAandVB
Николай 
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена качественно и в срок.
Положительно