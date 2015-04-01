Необходимо сверстать и поставить сайт на систему MOD X. С допиской некоторых модулей дополнительно. Портфолио обязательно. Именно с этим движком. Оплата только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходимо сделать макрос Excel вставки строк из одного листа Excel в другой. Алгоритм изображен на рисунке во вложении.
- Похожие заказы
- $380Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Нужен компонент подачи и приема заявок для сайта под управлением joomla 1.5Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Запуск интернет-магазина автозапчастей Срочно требуется web-разработчик для сопровждения запуска интернет-магазина запчастей для иномарок. Сайт написан на связке PHP – MySQL и сообщается с учетной базой 1С через web-сервис (WSDL). Программисты, написавшие web-сервис – в штате, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать библиотеку на php, которая позволяет читать Excel файлы всех версий 95,XP,2000,2003,2007 Кто такое сделает? Указывайте сроки и цену.Закрыт13 лет назад
Нужно создать удобный для наполнения каталог товаров в раздделе сайта http://sky.crimea.ua/?module=shop Не интернет магазин, а просто каталог товаров. + добавить конт.данные по кот. обращаться для преобретения товаров из каталога. + сделать возможным добавление нескольких баннеровЗавершен13 лет назад
На сайте есть форма добавления вакансии - http://bankfirm.ru/addvacancy/. Там есть выпадающий список СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. В зависимости от выбранного в этом списке значения, появляется определенный слой с набором радио кнопок - специальностей. Если пользователь не заполнил необходимые поля ...Завершен13 лет назад
Требуется сделать блочную верстку! Нужен программист, не начинающий, а реальный программист с опытом работы, который понимает и знает xml +php+html! Все подробности при перепискиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сколько будет стоить сроки платформаВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
На странице http://select.by/content/view/2296/765/ внизу новости есть картинка "консультация онлайн". При клике по ней должно появляться окно, но оно не появляется. Нужно разобраться в чём проблема, почему не отрабатывает скрипт? Жду ваших предложений. Задачу нужно решить до 28 сентября.Завершен13 лет назад
Аналог используемых ВКонтакте. Т.е. есть ссылочка "Открыть окно", есть само красивое окно, в нём может быть текст и php-скрипт. И у этого окна есть кнопочка "Закрыть".Закрыт13 лет назад