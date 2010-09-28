Исправить ошибку в JavaScript

$50
Веб-программированиеЗавершен11 заявок272 просмотра
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На странице http://select.by/content/view/2296/765/ внизу новости есть картинка "консультация онлайн".

При клике по ней должно появляться окно, но оно не появляется.

Нужно разобраться в чём проблема, почему не отрабатывает скрипт?

Жду ваших предложений. Задачу нужно решить до 28 сентября.

Javascript
13 лет назад
vinkov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vsslance
Юрий 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Проблема была шире, чем просто ошибка в JavaScript. Теперь она решена :). Я доволен работой на 100%!
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