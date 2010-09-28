Исправить ошибку в JavaScript

На странице http://select.by/content/view/2296/765/ внизу новости есть картинка "консультация онлайн".

При клике по ней должно появляться окно, но оно не появляется.

Нужно разобраться в чём проблема, почему не отрабатывает скрипт?

Жду ваших предложений. Задачу нужно решить до 28 сентября.