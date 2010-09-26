Назначение: Модуль позволяет пользователям сбрасываться небольшими денежными средствами на покупку более дорогого товара. Пользовательская часть модуля: - Список всех складчин выводится в отдельной категории в виде списка; - Каждый пункт в списке складчин должен содержать следующую информацию: картинка (слева), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет-каталога нужно создать API, который позволит другим интернет-магазинам использовать часть полезной информации с каталога.
Последние, естественно, не используют БД каталога напрямую.
Указывайте реальные строки и реальную стоимость, заявки в роде "сделаю за день" рассматриваться не будут.
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