Доработка ценообразования в OpenCart

Необходимо написать следующую доработку готового интернет-магазина:

Магазин продает постельное белье, в розницу.

Нужно сделать чтоб для каждого товара выставлялась цена на определенные конфигурации и комплектации товара, напрмиер:

Имеем товар "Комплект Постельного Белья Ирис", он может быть:

а). полутороспальный

б). двуспальный

в). евро

г). двуспальный с дополнительными подушками и т.д.

Для каждой опции нужно проставлять цену.

Делается путем добавления еще двух таблиц в БД, где будет храниться: в одной - эти самые опции (односпальный, полутороспальный) а в другой - id товара, id опции и соответственно цена.

При выводе на витрину (краткое описание) - будет выводиться наименьшая цена товара, а при входе на подробное описание товара - будут выводиться все цены на все опции.

В случае нахождение хорошего, понимающего программиста сразу договариваемся о дальнейшем сотрудничестве. А именно: о доработке этого магазина по следующим пунктам, и разработку на подобном движке интернет-магазина запчастей.

icq: 221767

Общение с программистом.