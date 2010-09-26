Доработка ценообразования в OpenCart

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать следующую доработку готового интернет-магазина:

Магазин продает постельное белье, в розницу.

Нужно сделать чтоб для каждого товара выставлялась цена на определенные конфигурации и комплектации товара, напрмиер:

Имеем товар "Комплект Постельного Белья Ирис", он может быть:

а). полутороспальный

б). двуспальный

в). евро

г). двуспальный с дополнительными подушками и т.д.

Для каждой опции нужно проставлять цену.

Делается путем добавления еще двух таблиц в БД, где будет храниться: в одной - эти самые опции (односпальный, полутороспальный) а в другой - id товара, id опции и соответственно цена.

При выводе на витрину (краткое описание) - будет выводиться наименьшая цена товара, а при входе на подробное описание товара - будут выводиться все цены на все опции.

В случае нахождение хорошего, понимающего программиста сразу договариваемся о дальнейшем сотрудничестве. А именно: о доработке этого магазина по следующим пунктам, и разработку на подобном движке интернет-магазина запчастей.

icq: 221767

Общение с программистом.

OpenCart
13 лет назад
Lime_Studio
Сергей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
DEH
31 годУкраина
17 лет в сервисе
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5 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
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