Парсер яндекса (каталог организаций)

Вначале были сомнения по поводу Егора, в сервисе недавно, отзывов нет. В процессе переписки проявил инициативу, чем склонил чашу весов в свою пользу. В процессе работы проявлял целеустремленность, высокую работоспособность, был всегда на связи. Не все получалось сразу, но проект был завершен в соответствии с моими требованиями. Рекомендую как очень ответственного исполнителя.