Портфолио
- YandexMapScraper367 просмотров
Отзывы заказчиков
$700
3 балла
10 лет назад
Очень жаль, что приходится давать негативный отзыв (а давать его надо обязательно). Человек вроде адекватный в общении, но проект Егор не выполнил. Могу лишь посоветовать более взвешенно подходить к оценке проектов и своих возможностей.
Ответный отзыв
Евгений хороший заказчик, но, к сожалению, у меня не получилось выполнить проект по объективным причинам, о чем сожалею.
$450
10 баллов
10 лет назад
Молодец! За старания спасибо. Ответственный специалист. Если вам нужен хороший C# разработчик - обращайтесь к Егору.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Подробное ТЗ. Четкие и быстрые ответы на вопросы по программе. Оплата сразу после работы. Всем рекомендую.
$20
10 баллов
10 лет назад
Благодарю, задача решена оперативно и профессионально
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Хороший заказчик — всем рекомендую
$400
10 баллов
11 лет назад
Задача решена согласно ТЗ. Все быстро и четко. Без лишних вопросов. Человек ответственный, слово держит. Сделал все на отлично. Исходник предоставил с коментариями. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Хороший заказчик, предоплата сразу же после показа действующего софта. Работой на него доволен. Надеюсь продолжить сотрудничество Рекомендую всем.
$100
10 баллов
11 лет назад
Отличный Программер ... Создал парсер раньше времени и именно такой как я просил.. Главное достоинство терпеливое отношение к клиенту ...
Ответный отзыв
Хороший заказчик, поменял даже немного структуру сайта для более легкого выполнения заказа. Оплата в срок, так что всем рекомендую, да и сам не откажусь еще на него поработать.
Прикладное ПО
8 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
#45
Веб-программирование
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#615
Системное программирование
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#14
Тестирование ПО
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#647
Базы данных
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#694
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1557
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#3188
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5584