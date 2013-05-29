Lokli

Егор Lokli

 
37 летУкраина/Глухов
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
C# кодер
Портфолио
Отзывы заказчиков
Evgennnn
Евгений 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$700
3 балла
10 лет назад
Парсер-бд-рассылка
Очень жаль, что приходится давать негативный отзыв (а давать его надо обязательно). Человек вроде адекватный в общении, но проект Егор не выполнил. Могу лишь посоветовать более взвешенно подходить к оценке проектов и своих возможностей.
Евгений хороший заказчик, но, к сожалению, у меня не получилось выполнить проект по объективным причинам, о чем сожалею.
Ответный отзыв
castle
Борис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
$450
10 баллов
10 лет назад
Приложение-клиент для торгового API eBay
Молодец! За старания спасибо. Ответственный специалист. Если вам нужен хороший C# разработчик - обращайтесь к Егору.
Отличный заказчик. Подробное ТЗ. Четкие и быстрые ответы на вопросы по программе. Оплата сразу после работы. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
conso
Иван 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
10 лет назад
Консольное приложение для сайта C#
Благодарю, задача решена оперативно и профессионально
Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Хороший заказчик — всем рекомендую
Ответный отзыв
gwillpr
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Разработать прототип приложения на c#
Задача решена согласно ТЗ. Все быстро и четко. Без лишних вопросов. Человек ответственный, слово держит. Сделал все на отлично. Исходник предоставил с коментариями. Рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик, предоплата сразу же после показа действующего софта. Работой на него доволен. Надеюсь продолжить сотрудничество Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Mr_Aliyev
39 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Нужен парсер авто объявлений
Отличный Программер ... Создал парсер раньше времени и именно такой как я просил.. Главное достоинство терпеливое отношение к клиенту ...
Хороший заказчик, поменял даже немного структуру сайта для более легкого выполнения заказа. Оплата в срок, так что всем рекомендую, да и сам не откажусь еще на него поработать.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
8 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
#45
Веб-программирование
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#615
Системное программирование
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#14
Тестирование ПО
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#647
Базы данных
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#694
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1557
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#3188
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5584
Показать все услуги