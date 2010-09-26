Создание системы онлайн тестирования

Создать самодостаточную систему онлайн тестирования (наподобие pdd.auto.mail.ru, но с немногим более широким функционалом), с возможностью оплаты доступа к тесту посредством СМС и интернет валют (webmoney, Яндекс Деньги и т.д.).

Необходимый функционал:

- Регистрация нового пользователя;

- Оплата услуг новым пользователем, с возможностью указать сроки (например: 1 час– 1 доллар, 2 часа – 1,5 доллара, 10 часов – 3 доллара и т.д.).

- Администратор портала должен иметь возможность видеть всю информацию о пользователе (в том числе финансовую) плюс необходима возможность блокирования/бана пользователя.

- Возможность добавлять и удалять вопросы теста, назначать им индивидуальные коды, а также добавлять/удалять/редактировать правильные варианты ответов.

- Возможность автоматически и случайно формировать выборку вопросов для тестирования (необходимо чтобы была возможность формировать выборку по шаблону, например в тесте 1000 вопросов, которые разбиты на 5 разделов, ответить надо на 100, мы должны указать что из первого раздела вопросов берется 30 штук, из второго 40, 3 – 20, 4- 7, 5-3 т.е. всего 100).

- Предусмотреть сообщения об ошибках в тесте.

- Продумать защиту информации теста от автоматического и ручного копирования.

- Предусмотреть 3 режима: режим ознакомления, режим обучения и режим тестирования.

- Возможность прикрутить простенький дизайн.

На выполнение задания 3 недели. Предлагайте адекватные цены.