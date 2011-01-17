MOD X

$380
Веб-программированиеЗавершен4 заявки191 просмотр
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Необходимо сверстать и поставить сайт на систему MOD X. С допиской некоторых модулей дополнительно. Портфолио обязательно. Именно с этим движком.

Оплата только по окончанию проекта. ЯД.

13 лет назад
redoctober
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$380
14 дней
Все сделал четко по ТЗ. Работа удивила своим качеством и скоростью. Осталась очень довольна и буду обращаться еще ни один раз. В сроках можно довериться. На связи и оперативные правки при тестировании сайта.
Выполнил согласно тз - оплату получил. Задание чёткое - работу оплачивает) Рекомендую.
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