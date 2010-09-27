Требуется сделать блочную верстку xml

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Требуется сделать блочную верстку!

Нужен программист, не начинающий, а реальный программист с опытом работы, который понимает и знает xml +php+html! Все подробности при переписки

13 лет назад
astazaew
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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