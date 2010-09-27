Доработать javascript

Веб-программированиеЗавершен5 заявок193 просмотра
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На сайте есть форма добавления вакансии - http://bankfirm.ru/addvacancy/. Там есть выпадающий список СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. В зависимости от выбранного в этом списке значения, появляется определенный слой с набором радио кнопок - специальностей.

Если пользователь не заполнил необходимые поля в форме (помечены красной звездочкой), то он получает сообщение об этом и дозаполняет поля. При этом данные в полях, заполненных верно, остаются.

Необходимо, чтобы в случае получения ошибки на странице, список специальностей показывался бы снова самостоятельно (сейчас он пропадает). Например, после загрузки страницы http://bankfirm.ru/addvacancy/ выберите специальность, затем сразу нажмите кнопку Добавить. Все специальности (радио кнопки) показанные ранее, пропадут, а должны оставаться.

Нужна помощь видимо программиста, который бы смог довести до ума существующий javascript, отвечающий за появление слоев с ради кнопками, или предложить другое решение.

Страница сделана на PHP, метод передачи данных - POST.

На сайте используется следующий doctype

После доработки форма должна работать во всех популярных версиях браузеров IE, Firefox, Opera.

От заинтересовавшихся прошу указать сроки и стоимость выполнения работ.

Javascript
13 лет назад
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexPa
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
1 день
Работать с Александром понравилось. Задание было выполнено качественно и в кратчайшие сроки. Рекомендую.
Хороший заказчик. Работу оплатил вовремя. С удовольствием буду работать с Евгением в дальнейшем.
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