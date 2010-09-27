Доработать javascript

Требуется сделать блочную верстку! Нужен программист, не начинающий, а реальный программист с опытом работы, который понимает и знает xml +php+html! Все подробности при переписки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте есть форма добавления вакансии - http://bankfirm.ru/addvacancy/. Там есть выпадающий список СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. В зависимости от выбранного в этом списке значения, появляется определенный слой с набором радио кнопок - специальностей.
Если пользователь не заполнил необходимые поля в форме (помечены красной звездочкой), то он получает сообщение об этом и дозаполняет поля. При этом данные в полях, заполненных верно, остаются.
Необходимо, чтобы в случае получения ошибки на странице, список специальностей показывался бы снова самостоятельно (сейчас он пропадает). Например, после загрузки страницы http://bankfirm.ru/addvacancy/ выберите специальность, затем сразу нажмите кнопку Добавить. Все специальности (радио кнопки) показанные ранее, пропадут, а должны оставаться.
Нужна помощь видимо программиста, который бы смог довести до ума существующий javascript, отвечающий за появление слоев с ради кнопками, или предложить другое решение.
Страница сделана на PHP, метод передачи данных - POST.
На сайте используется следующий doctype
После доработки форма должна работать во всех популярных версиях браузеров IE, Firefox, Opera.
От заинтересовавшихся прошу указать сроки и стоимость выполнения работ.
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