Скрипт синонимайзер

$7
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать скрипт синонимайзер, подробнее отпишу в личку...

Бюджет - 7$

13 лет назад
AkaZeds
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
prw
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
  • Похожие заказы

  • Граббер для WordPress

    Всем добрый вечер! Нужно создать плагин для Wordpress в виде граббера новостей с сайтов. Язык английский. Граббер должен уметь: 1. Брать полные статьи с указанных новостных сайтов (например people.com, mtv.com) 2. Рерайтить ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка компонента

    Есть заготовка сайта При нажатии на картинку товара, открывается описание товара и еще фотки. Необходимо: Сделать так, чтобы описание товара с дополнительными картинками открывалось в отдельном Pop-up окошке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Магазин + Партнерская программа

    $100

    Необходимо разработать магазин с партнерской программой, Т.З отсутствует, так как необходим аналог скрипта Order Master либо Book-Biz Master (автор А Долгу) Приветствуется разработка во фреймфорке codeigniter Срок разработки не регламентирован (время: месяц – полтора) Оплата ТОЛЬКО по факту, бюджет 2-2,5 ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать ЧПУ для Shorp Script Premium

    Есть простой хак для Shorp Script Premium - ЧПУ (вот собственно сам хак http://www.fayloobmennik.net/135969 ). Там просто надо заменить два файла в корне и ЧПУ работает. Единственная проблема: ЧПУ работает не совсем правильно. Вместо названия ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макрос Excel

    Здравствуйте. Необходимо написать макрос Excel чтобы он находил строки содержащие слова с суффиксом "-" и выносил в отдельный столбец эти слова с суффиксом строки в которой он был найден. Во вложении на рисунке пример источника ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка скрипта баннерной сети

    Цель: Создание централизованной системы управления баннерами (СУБ), которая бы позволяла размещать различные типы баннеров на подключенных к системе сайтах, принимать оплату и анализировать статистику. https://docs.google.com/document/edit?id=1dQpXe-knrkVYpHF9LnhegVm0zcbxMRpIXah1XuxvwzI&amp;hl=ru&amp;authkey=CLDCxasI

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад