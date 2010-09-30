Задача WordPress для программиста

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сайт на WP, но к сожалению программист который делал его пропал))) Думаю он от меня скрывается.

Сайт полность готов, но появились некоторые недочеты которые надо убрать, а именно:

• Вывести в меню alt который берется из титла страницы на которую ссылается ссылка

• Сделать 301 редирект для кое-какой страницы

• Убрать категорию category из url

• Все страницы сайта отвечают со статусом 404, вместо 200.

• Реальная страница ошибки должна возвращать хедер 404 (интересно http://iskariot.ru/development/http-404-not-found/)

• На главной страницы сайта выводятся "Ссылки" из раздела WP "Ссылки", так вот у них перестал работать редирект через плагин WP No External Links

• Настроить плагин XML Sitemaps, а именно убрать из генерируемого sitemap.xml ненужные страницы и проставить приоритетность страниц.

Оплата: Yandex

Плачу ровно: 30$

ICQ: семь три семь три два два

WordPress
13 лет назад
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
Выбранный исполнитель
one-ll
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу. Я восхищен. Редко встретишь профессионала такого уровня. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Спасибо за очередное сотрудничество. как всегда все чётко. рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Превьюшки в PHP

    Нужно исправить недостаток в PHP скрипте: При создании превьюшек у некоторых картинок появляется черная полоска верху превьюшки. Пример: http://watchsite.ru/Muzhskie-naruchnye-chasy-blancpain-p-7352.html

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Граббер для WordPress

    Всем добрый вечер! Нужно создать плагин для Wordpress в виде граббера новостей с сайтов. Язык английский. Граббер должен уметь: 1. Брать полные статьи с указанных новостных сайтов (например people.com, mtv.com) 2. Рерайтить ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка компонента

    Есть заготовка сайта При нажатии на картинку товара, открывается описание товара и еще фотки. Необходимо: Сделать так, чтобы описание товара с дополнительными картинками открывалось в отдельном Pop-up окошке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Магазин + Партнерская программа

    $100

    Необходимо разработать магазин с партнерской программой, Т.З отсутствует, так как необходим аналог скрипта Order Master либо Book-Biz Master (автор А Долгу) Приветствуется разработка во фреймфорке codeigniter Срок разработки не регламентирован (время: месяц – полтора) Оплата ТОЛЬКО по факту, бюджет 2-2,5 ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать ЧПУ для Shorp Script Premium

    Есть простой хак для Shorp Script Premium - ЧПУ (вот собственно сам хак http://www.fayloobmennik.net/135969 ). Там просто надо заменить два файла в корне и ЧПУ работает. Единственная проблема: ЧПУ работает не совсем правильно. Вместо названия ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макрос Excel

    Здравствуйте. Необходимо написать макрос Excel чтобы он находил строки содержащие слова с суффиксом "-" и выносил в отдельный столбец эти слова с суффиксом строки в которой он был найден. Во вложении на рисунке пример источника ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад