Задача WordPress для программиста

Есть готовый сайт на WP, но к сожалению программист который делал его пропал))) Думаю он от меня скрывается.

Сайт полность готов, но появились некоторые недочеты которые надо убрать, а именно:

• Вывести в меню alt который берется из титла страницы на которую ссылается ссылка

• Сделать 301 редирект для кое-какой страницы

• Убрать категорию category из url

• Все страницы сайта отвечают со статусом 404, вместо 200.

• Реальная страница ошибки должна возвращать хедер 404 (интересно http://iskariot.ru/development/http-404-not-found/)

• На главной страницы сайта выводятся "Ссылки" из раздела WP "Ссылки", так вот у них перестал работать редирект через плагин WP No External Links

• Настроить плагин XML Sitemaps, а именно убрать из генерируемого sitemap.xml ненужные страницы и проставить приоритетность страниц.

Оплата: Yandex

Плачу ровно: 30$

ICQ: семь три семь три два два