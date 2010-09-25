Настроить доступ к удаленному комьютеру

Надо настроить доступ с моего рабочего компьютера на домашний, для того чтобы я мог, сидя за рабочим компьютером, производить действия на домашнем: все действия, которые мы обычно и производим.

Домашний компьютер подключен к интернету не напрямую, а работает по wifi.

Рассмотрю разные варианты и предложения от всех участников тендера.