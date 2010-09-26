HTML форма, реализовать AJAX + PHP

Вообщем есть сайт на движке Datalife Engine 6.5. там встроеный модуль галереи, Нужно зделать так чтоб поиск так же искал по названию галерей этого модуля. ФТП допуск давать не буду не под каким предлогом. То ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет исполнители! Есть сверстанная HTML форма, требуется реализовать AJAX и отправку данных в файл + на почту.
Данные формы - имя (*), телефон(*), название компании, почта.
Чтобы представить объем работы - прикладываю скрин.
Работы на 30 минут максимум. Жду ваши предложения по цене и срокам.
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