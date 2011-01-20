Наладить поиск на движке DLE 6.5

Вообщем есть сайт на движке Datalife Engine 6.5. там встроеный модуль галереи, Нужно зделать так чтоб поиск так же искал по названию галерей этого модуля. ФТП допуск давать не буду не под каким предлогом. То что могу дать так это конкретные файлы движка и кусочек базы данных. Да и кто знает как работает поиск на этом движке должен легко справиться с этим Заданием.

Если вы никогда не сталкивались с такой проблемой даже и не предлагайте вши услуги. нужен человек который решит проблему как бы сказать закрытыми глазами. Я тоже неплохой специалист но всё же не смог зделать.