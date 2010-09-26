Оптимизация движка WP с БД MySQL

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Необходимо оптимизировать движок WP на сайте, для чего проиндексировать запросы к БД, оптимизировать код PHP на страницах и в плагинах и БД MySQL.

MySQL
13 лет назад
barysh77
55 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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