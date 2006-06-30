Создать каталог компаний для сайта с географической привязкой. Может быть на WordPress или на любом другом движке. Может, у кого есть готовы, который можно легко адаптировать под наши нужды. Сайт HiTech.Expert: www.expert.com.ua
Оперативно и качественно напишу текст любой сложности, переведу с английского на русский или украинский и наоборот, также обрабатываю большой массив фото (коррекция изображения и оптимизация размеров), а также занимаюсь видеомонтажом.
- $250Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо оптимизировать движок WP на сайте, для чего проиндексировать запросы к БД, оптимизировать код PHP на страницах и в плагинах и БД MySQL.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Создать для новостного сайта, работающего на Word Press, оригинальный шаблон, включающий на главной изменяющиеся топ-темы, новостную ленту, автоматическую фотогалерею каталога, статьи по категориям, видеоплагин (есть пример работающего по такой схеме шаблона). На статьях должно фиксироваться ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен валютный информер, который бы обновлял каждый день данные с сайта НБУ, и размещался на странице http://banknews.com.ua/kurs-valyut Желательно плюс к этому - еще один, который бы собирал курсы банков, например, отсюда http://finance.i.ua/ Также нужо сделать информеры с нашей ссылкой, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Создать xml-файл требуемого формата по примеру. Файл физически уже создан, требуется только внести в него необходимые коррективы. Сделать срочно за 1 час и оперативно получить WMZ! Сообщаю нужные таблицы в БД и параметры. Все элементарно!Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Устранить пару ошибок при выводе RSS-каналов для агрегаторов (Мета, Яндекс). Сайт на WordPressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужно сделать сайт в срок 1 месяц. Интересует цена. Сайт предусматривает 10 сервисов, некоторые из них частично или полностью закрыты и нуждаются в авторизации, при чем отдельной для каждого пользователя. Новости по разным рубрикам должны ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт17 лет назад