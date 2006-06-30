barysh77

Герман Богапов barysh77

 
55 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Тексты любой сложности, перевод с/на английский, обработка фото и видео

Оперативно и качественно напишу текст любой сложности, переведу с английского на русский или украинский и наоборот, также обрабатываю большой массив фото (коррекция изображения и оптимизация размеров), а также занимаюсь видеомонтажом.

  • Каталог компаний

    $250

    Создать каталог компаний для сайта с географической привязкой. Может быть на WordPress или на любом другом движке. Может, у кого есть готовы, который можно легко адаптировать под наши нужды. Сайт HiTech.Expert: www.expert.com.ua

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать свой шаблон для сайта на WP

    $100

    Создать для новостного сайта, работающего на Word Press, оригинальный шаблон, включающий на главной изменяющиеся топ-темы, новостную ленту, автоматическую фотогалерею каталога, статьи по категориям, видеоплагин (есть пример работающего по такой схеме шаблона). На статьях должно фиксироваться ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Валютные информеры

    $50

    Нужен валютный информер, который бы обновлял каждый день данные с сайта НБУ, и размещался на странице http://banknews.com.ua/kurs-valyut Желательно плюс к этому - еще один, который бы собирал курсы банков, например, отсюда http://finance.i.ua/ Также нужо сделать информеры с нашей ссылкой, ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание xml-файла по шаблону

    $30

    Создать xml-файл требуемого формата по примеру. Файл физически уже создан, требуется только внести в него необходимые коррективы. Сделать срочно за 1 час и оперативно получить WMZ! Сообщаю нужные таблицы в БД и параметры. Все элементарно!

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • HiTech.Expert

    $500

    Нужно сделать сайт в срок 1 месяц. Интересует цена. Сайт предусматривает 10 сервисов, некоторые из них частично или полностью закрыты и нуждаются в авторизации, при чем отдельной для каждого пользователя. Новости по разным рубрикам должны ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад