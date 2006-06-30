Нужен валютный информер, который бы обновлял каждый день данные с сайта НБУ, и размещался на странице http://banknews.com.ua/kurs-valyut Желательно плюс к этому - еще один, который бы собирал курсы банков, например, отсюда http://finance.i.ua/ Также нужо сделать информеры с нашей ссылкой, ...