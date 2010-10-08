Нужно на форуме написать темы и ответы, 5-7 ответов в теме. Тема форума: наружная реклама. В основном, идеи для тем предоставлю. Постинг должен быть правдоподобным и от разных людей с интервалами времени, при этом, содержание постов ...
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Требуется написать 4 статьи о косметике, общая сумма 5000 символов.
1 статья: 2587 символов
Слова:
3- витекс
2-маграв
2- белорусская косметика
1 - белорусская косметика разбав.
Тема - белорусская косметика маграв и витекс.
2 статья
белита 1200 символов 2 вхождения
3 статья
белкосмекс 600 символов-описание компании 1 вхождение
4 статья
профессиональные шампуни 700символов 3 вхождения
Вхождение - упоминание словосочетания в тексте.
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