4 статьи о косметике, общая сумма 5000 символов.

$10
КопирайтингЗавершен7 заявок221 просмотр
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Требуется написать 4 статьи о косметике, общая сумма 5000 символов.

1 статья: 2587 символов

Слова:

3- витекс

2-маграв

2- белорусская косметика

1 - белорусская косметика разбав.

Тема - белорусская косметика маграв и витекс.

2 статья

белита 1200 символов 2 вхождения

3 статья

белкосмекс 600 символов-описание компании 1 вхождение

4 статья

профессиональные шампуни 700символов 3 вхождения

Вхождение - упоминание словосочетания в тексте.

13 лет назад
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$10
2 дня
Автор быстро и качественно справился с заданием, с душой. Спасибо.
Евгений четко сформулировал задачу и сроки выполнения, оплатил работу быстро, таким образом, все составляющие для успешного сотрудничества налицо. Спасибо и мои рекомендации.
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