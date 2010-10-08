Наполнение страницы сайта (eng)

КопирайтингЗавершен3 заявки200 просмотров
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Нужен продающий текст на английском языке для наполнения страницы сайта аутсорсинговой фирмы по разработке ПО.

Требования:

- отличный английский;

- продающий маркетинговый стиль;

- понимание рынка разработки софта и владение терминами;

- использование ключевых слов с указанной частотой.

При выборе будем руководствоваться:

- опытом;

- наличием и качеством портфолио;

- ценой;

- списком/отзывами предыдущих клиентов.

Возможно дальнейшее сотрудничество по наполнению остальных страниц сайта.

13 лет назад
glassglaze
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$6
1 день
Отличная граммотная работа! Профессиональный подход, отличный английский, продуманная структура текста. То что надо! Спасибо, Ульяна!
С Дмитрием очень приятно работать. Заказчик твердо знает, чего хочет, выдает полное ТЗ, разъясняет дополнительные моменты. Оплата производится быстро. Рада сотрудничать :).
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