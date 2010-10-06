Тексты по строительной тематике

Необходимо написание текстов для сайта строительной тематики - завода по производитсву Железобетона и Плит.

Мне нужно от ВАС:

1. ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕМЫ - ОПЫТ НАПИСАНИЯ ТАКИХ ТЕКСТОВ

Не тратье свое и мое время - тексты из серии ни о чем общими словами - ЖБИ плита- это такой замечательный параллелепипед из бетона и железа - НЕ ПРОКАТЯТ.

Мне нужно глубокое погружение в тему.

2. Опыт написания Оптимизированных текстов для поисковых систем И КЛИЕНТОВ ОДНОВРЕМЕННО.

ОБЪЕМ - 30 тысяч знаков.

Жду предложений.